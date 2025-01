Jay-Z entra com novo pedido em caso de agressão sexual contra adolescente

Jay Z, 55, entrou com um novo pedido no caso em que ele e Sean “Diddy” Combs são acusados de estuprar uma adolescente de 13 anos em 2000. Após a justiça negar revelar a identidade da mulher em dezembro, o rapper agora pede o arquivamento do processo por conta de “inconsistências” no relato da vítima. As informações são da revista ‘Variety’.

O novo processo foi movido nesta quarta-feira, 8, após a defesa do rapper alegar incoerências na história, citando uma entrevista da vítima em dezembro. Na ocasião, a mulher contou à NBC News que havia cometido “alguns erros” ao recontar seu relato.

O advogado do astro ainda afirma que a defesa da mulher, Tony Buzbee, está acusando Jay-Z de um crime horrível “sem examinar adequadamente a alegação”, e aproveita para pedir uma sanção monetária ou indenização sobre a acusadora por “alegar fatos sem uma investigação suficiente ou por não retirar essas alegações quando fica claro que são falsas ou extremamente improváveis ​​de serem verdadeiras”.

Buzbee rebateu o novo pedido afirmando que a equipe do rapper acha que as “leis não se aplicam a eles”. “Com cada arquivamento frenético, sua equipe cheira a desespero. Eles também acham que podem intimidar ou intimidar os advogados das vítimas, apresentando alegações frívolas e sem mérito, cheias de mentiras e meias-verdades. Não seremos intimidados ou intimidados, nunca”, reforça.