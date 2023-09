Javier Milei lidera pesquisas para segundo turno na Argentina

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/09/2023 - 10:01 Compartilhe

BUENOS AIRES, 5 SET (ANSA) – O presidenciável argentino ultraliberal Javier Milei, que saiu vitorioso nas primárias do último dia 13 de agosto, está na liderança das intenções de voto em um possível segundo turno nas eleições do próximo dia 22 de outubro.

A informação é baseada em dados de uma pesquisa realizada pelo Instituto Opinaia e divulgada nesta terça-feira (5) pelo jornal Clarín.

A vantagem existe tanto em um cenário de disputa com a candidata conservadora Patricia Bullrich, do partido “Juntos pela Mudança”, quanto naquele em que o adversário é Sergio Massa, atual ministro da Economia e candidato peronista da coalizão governista.

De acordo com o estudo, no primeiro turno do pleito, Milei obteria 35% dos votos, Massa 25% e Bullrich 23%. Já em caso de segundo turno com Massa, o ultraliberal venceria com 49%, contra 30% do ministro da legenda “União pela Pátria”.

Em uma possível disputa contra Bullrich, Milei também venceria com 39% dos votos, enquanto a candidata de centro-direita receberia 31%.

Apesar da pesquisas, analistas ressaltam que as previsões sobre como terminará a disputa são muito incertas, tendo em conta que nas primárias, dos 36 milhões de eleitores elegíveis, apenas 25 milhões foram às urnas. (ANSA).

