Jato da Virgin Atlantic movido a combustível sustentável faz seu primeiro voo transatlântico

Um jato de passageiros da Virgin Atlantic voando de Londres para Nova York movido a combustível de aviação 100% sustentável (SAF) decolará na terça-feira, enquanto o mundo da aviação busca mostrar o potencial das opções de baixo carbono para garantir seu futuro.

À medida que o mundo se descarboniza, as companhias aéreas apostam no combustível produzido a partir de resíduos para reduzir as suas emissões até 70%, permitindo-lhes continuar a operar antes que as viagens aéreas eléctricas e movidas a hidrogênio se tornem uma realidade nas próximas décadas.

O voo operado por um Boeing 787 da Virgin equipado com motores Rolls-Royce Trent 1000 será a primeira vez que uma companhia aérea comercial realizará voos de longo curso 100% SAF.

Ele segue a travessia transatlântica bem-sucedida de um jato executivo Gulfstream G600 usando o mesmo combustível na semana passada.

O bilionário fundador da Virgin Atlantic, Richard Branson, o presidente-executivo da companhia aérea, Shai Weiss, e o ministro dos transportes da Grã-Bretanha, Mark Harper, estarão todos a bordo do voo programado para sair de Londres Heathrow às 9h30 (horário de Brasília) e chegar ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy de Nova York às 16h40.

Não haverá passageiros pagantes a bordo ou carga no que a Virgin apelidou de Flight100, que ocorre dias antes do início das negociações climáticas da COP28 em Dubai, na quinta-feira.

O SAF já é usado em motores a jato como parte de uma mistura com querosene tradicional, mas após testes de solo bem-sucedidos, a Virgin e seus parceiros Rolls-Royce, Boeing, BP e outros obtiveram permissão para voar usando apenas SAF .

A aviação é responsável por cerca de 2-3% das emissões globais de carbono. O SAF é fundamental para a redução dessas emissões, mas é caro e representa menos de 0,1% do total do combustível de aviação mundial em uso atualmente.

O combustível usado para abastecer o voo de terça-feira é feito principalmente de óleo de cozinha usado e resíduos de gordura animal misturados com uma pequena quantidade de querosene aromático sintético feito de resíduos de milho, disse a Virgin Atlantic.

Muitas companhias aéreas europeias – incluindo a Virgin, a British Airways, de propriedade da IAG, e a Air France – disseram que querem usar 10% de SAF até 2030, e a meta da indústria de emissões “líquidas zero” até 2050 depende de que essa parcela aumente para 65%. .

No entanto, a meta para 2030 parece desafiadora, dados os pequenos volumes do SAF e o seu alto custo, atualmente cerca de três a cinco vezes maior que o do combustível de aviação normal.

Em Outubro, o chefe do IAG alertou que havia um risco superior a 90% de a indústria não cumprir o mandato da União Europeia para a disponibilidade de SAF em 2025.

O grupo de defesa ambiental Stay Grounded chamou o voo de “uma distração de lavagem verde”.

“(Os substitutos de combustível) não estão nem perto de serem escalonáveis ​​no prazo necessário para evitar o colapso climático. O que é urgentemente necessário é reduzir a queima de combustíveis fósseis para aviação, o que significa reduzir os voos sempre que possível”, disse Magdalena Heuwieser, que representa a rede.

A indústria da aviação espera que o voo da Virgin Atlantic destaque aos governos a necessidade de fornecerem apoio financeiro para tornar o SAF mais prontamente disponível.

A Virgin disse que os motores do voo seriam drenados do SAF e testados antes de retornar ao serviço usando combustível normal.

