Jato com 64 pessoas e helicóptero militar com três soldados colidem no ar nos EUA

O jato que participou da colisão é um Bombardier CRJ700, com capacidade para 70 passageiros e geralmente utilizado para voos regionais. A aeronave estava operando, de acordo com autoridades, um voo da American Airlines, que partiu do Kansas com destino a Washington. A batida teria acontecido quando o avião estava a poucos metros da pista, próximo ao pouso.

O helicóptero é um modelo Sikorsky UH-60 Black Hawk, usado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. O avião caiu nas proximidades do Rio Potomac, perto do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, e equipes de emergência foram enviadas ao local.