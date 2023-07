Jatinho de comediante Gabriel Iglesias derrapa nos EUA

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/07/2023 - 17:25 Compartilhe

O avião particular do comediante Gabriel Iglesias derrapou e saiu da pista de pouso durante viagem na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Além dos pilotos, a aeronave levava seis passageiros ao todo. Assista aqui ao vídeo imagens do avião após pouso.

Segundo o TMZ, ele estava voando para um show no Harrah’s Cherokee Event Center.

Ainda segundo o comediante, os propulsores reversos do avião falharam, e o jatinho continuou na pista em alta velocidade, entrando na grama ‘por toda a extensão de um campo de futebol’.

“Pouso de emergência!!! O nosso jet skid privado fora da pista e acabou num campo em Andrew’s, N. Carolina. Todos estão bem, mas abalados. Feliz por estar vivo. Amo-vos a todos”, escreveu Gabriel em uma postagem no Instagram.

O acidente aconteceu na última sexta-feira, 30, mas o comediante já anunciou que viajou em outro jatinho, “Novo dia, novo jato. Claro que estávamos a passar o voo todo depois do que aconteceu ontem, mas chegámos em segurança ao Mississippi”.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias