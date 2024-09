Jataí Agroindústria de Biocombustíveis inicia operações em unidade de Jataí

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/09/2024 - 13:46 Para compartilhar:

São Paulo, 30 – A Jataí Agroindústria de Biocombustíveis está retomando as operações na unidade de Jataí (GO). “Com capacidade para processar 500 toneladas de milho por dia, a planta tem capacidade de produzir 210 mil litros de etanol, 125 toneladas de DDG (subproduto para ração animal), 7.500 kg de óleo de milho e 50 mil litros de xarope de vinhaça diariamente”, disse em nota.

Segundo o engenheiro responsável pelo projeto, Vital Nogueira, a vantagem da planta industrial é a capacidade para esmagar milho e sorgo. “Goiás planta muito sorgo granífero, que é utilizado para alimentação animal. Então você pode moer ambas as culturas, fazendo com que os dois produtos gerem uma ração de alto valor proteico também”, explica.

Ainda conforme a Jataí, a operação da nova indústria vai atingir pelo menos três cadeias produtivas renováveis: a biomassa, oriunda do eucalipto; a indústria do etanol e a indústria de rações agropecuárias. “Para gerar o menor impacto ambiental, a planta industrial foi desenvolvida sob critérios ambientalmente corretos, sem a geração de nenhum resíduo, tampouco efluente, com processos de transformação e aproveitamento de 100% da matéria-prima. Ou seja, tudo que se transforma na indústria se utiliza dentro do processo, gerando etanol, ração animal, óleo e xarope da vinhaça de milho, utilizados na indústria de ração animal.”