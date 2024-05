Jason Statham desafia teorias da conspiração no novo ‘Beekeeper’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/05/2024 - 7:01 Para compartilhar:

Jason Statham é o astro à frente de Beekeeper – Rede de Vingança, nova opção para os fãs de filmes de ação no streaming. O longa, que foi lançado em janeiro nos cinemas, chegou ao Prime Vídeo e esteve entre os filmes mais assistidos da plataforma no fim de semana.

O início da história deixa quem assiste com raiva de um grupo de golpistas virtuais – na vida real, há centenas de vídeos no YouTube mostrando o momento em que figuras assim são desmascaradas e confrontadas com seus crimes.

Sorridentes, se orgulham de roubar todo o dinheiro que uma senhora acumulou ao longo da vida, além de alguns milhões de uma instituição de caridade. Ela tira a própria vida. E é a partir daí que o protagonista, um apicultor que criava abelhas na propriedade da mulher, aparece para vingá-la.

Jason Statham dá pancadas, tiros e explode não apenas os golpistas da base, mas também os mais poderosos, até chegar ao topo da hierarquia. FBI, SWAT, CIA e até os agentes de segurança da Casa Branca dos Estados Unidos não são páreos para o homem que, praticamente sozinho, se livra de todos os obstáculos para chegar no degrau mais alto de sua pirâmide de vingança.

Beekeeper traz todas aquelas cenas do gênero de ação que nem sempre fazem sentido. Não é incomum o protagonista estar cercado por vários atiradores de elite e conseguir se livrar de todos, mesmo desarmado. E, claro, há as muitas teorias da conspiração que desafiam a realidade e tornam o filme forçado em alguns momentos. Mas, nos limites de seu gênero, é dinâmico e veloz. Jason Statham não deixa a peteca cair e entrega um bom trabalho.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.