Jason Momoa restaura 1º carro de sua mulher e faz surpresa

O ator Jason Momoa publicou um vídeo na terça-feira, 4, com o resultado de um projeto de 14 anos para restaurar o primeiro carro comprado por sua mulher, Lisa Bonet. O processo de restauração pode ser visto no YouTube, junto com a surpresa para Lisa.

“O seu primeiro carro, comprado com amor e um sorriso. Um carro que te deu uma vida de destinos incríveis, em que fronteiras e limitações sumiam na traseira”, disse Momoa no começo do vídeo. Explicando o objetivo do projeto, o ator compartilhou uma reflexão: “Eu sei que não podemos viver uma memória novamente, mas talvez possamos reconstruir uma.”

O vídeo mostra o processo de restauração do carro, que Momoa descobriu ser uma edição especial do Ford Mustang 1965, com partes customizáveis. “Nunca achei que seria assim. Estar no banco do passageiro, com minha esposa, e surpreendê-la, com nossas crianças atrás. Dirigindo o primeiro carro que ela teve, quando tinha 17 anos. Estou animado para ver sua reação”, comentou o ator ao ver o resultado final.

Surpresa, Lisa ficou feliz em ver o carro restaurado, e elogiou o resultado: “Isso está lindo, ai meu Deus”.

Lisa Bonet e Jason Momoa estão juntos desde 2005, mas se casaram apenas em 2017. Juntos, são pais de Lola, de 13 anos, e Nakoa, de 11, que aparecem no vídeo. O ator também é padrasto da atriz Zoë Kravitz.

