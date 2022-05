Jason Momoa passa por ressonância após sofrer lesão em set de ‘Velozes e Furiosos 10’

Jason Momoa, de 42 anos, deixou os fãs preocupados ao compartilhar uma imagem nas redes sociais onde aparece realizando uma ressonância magnética. A foto foi publicada no Instagram, neste domingo, 22.

No registro, ele aparece deitado, prestes a ser colocado dentro do equipamento. De acordo com o Daily Mail, ele teria tido batido a cabeça durante as gravações de Fast X, o 10º filme da franquia de Velozes e Furiosos.





“Você precisa quebrar alguns ovos para fazer um omelete. Grato pela minha família e amigos”, escreveu Momoa na legenda da publicação.

Essa não é a primeira vez que o artista se machuca durante o trabalho em um longa-metragem. Ele também teve acidentes em Aquaman. “Eu machuquei meus olhos, algo acabou me cortando. Tive que passar por uma cirurgia. Tenho uma hérnia, tive costelas retiradas. Eu sou acabado”, disse o ator no programa de Ellen DeGeneres na época.