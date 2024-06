Jasmine Paolini e Mirra Andreeva derrubam favoritas e vão à semifinal de Roland Garros

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/06/2024 - 15:27 Para compartilhar:

A italiana Jasmine Paolini, número 15 do mundo, e a jovem russa Mirra Andreeva (38ª), de apenas 17 anos, vão disputar uma vaga na final de Roland Garros, após derrotarem nesta quarta-feira (5) duas jogadoras do Top 10 que estavam entre as favoritas ao título.

A primeira a entrar na quadra Philippe Chatrier foi Paolini, que venceu a cazaque Elena Rybakina, número quatro do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 4-6 e 6-4, em duas horas e três minutos.

“É inacreditável… O jogo foi muito difícil e eu fiquei muito tensa no segundo set, mas continuei e aqui estou!”, disse a italiana de 28 anos, que tinha as oitavas de final do Aberto da Austrália deste ano como melhor resultado em um Grand Slam (nunca havia passado da segunda rodada em Roland Garros).

Rybakina pagou caro pelos erros não forçados e sua falta de eficiência no saque, habitualmente seu ponto forte.

Paolini, de apenas 1,63m (21 centímetros mais baixa que Rybakina), mostrou um jogo sólido. Não só quebrou o serviço da cazaque no primeiro game, como também não foi quebrada no primeiro set.

Na segunda parcial, conseguiu outras duas quebras, mas Rybakina resistiu e respondeu no momento certo para abrir vantagem e empatar o jogo.

“Nesse momento, tinha que me manter dentro do jogo e esquecer o segundo set. Lembrei então que ela é uma grande campeã, que era algo que poderia acontecer”, comentou Paolini

No terceiro set, ambas tiveram problemas com o saque no início e a igualdade se manteve até o nono game, quando a italiana conseguiu sua sétima quebra na partida para sacar para a vitória na sequência.

“Foi a primeira vez que joguei nesta quadra magnífica. É uma das quadras mais bonitas do mundo”, comemorou Paolini após a grande vitória.

Minutos depois, foi a vez de Andreeva surpreender a bielorrussa Aryna Sabalenka, atual bicampeã do Aberto da Austrália.

A jovem russa fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (5/7), 6-4 e 6-4, em duas horas e 29 minutos.

Semifinalista na temporada passada, Sabalenka teve dificuldades durante a partida, reclamando frequentemente de dores de estômago, que a levaram a pedir atendimento médico duas vezes para receber medicação.

A bielorrussa começou melhor e abriu 2-0 no primeiro set, mas seu desconforto visível beneficiou Andreeva, que venceu quatro games consecutivos e obrigou a número dois do mundo a fechar a parcial só no tie break.

No segundo set, embora tenha sofrido uma quebra de saque logo no primeiro game, a tenista russa não demorou para reagir e deu o troco na sequência. O equilíbrio seguiu até Andreeva ter 5-4 de vantagem e quebrar o saque de Sabalenka para empatar o duelo.

Na parcial decisiva, Sabalenka novamente saiu na frente, mas Andreeva se manteve fria para virar mais uma vez e selar a vitória.

“Eu tinha um plano de jogo, mas esqueci quando cheguei à quadra, então fiz o que senti”, declarou a jovem russa após a partida.

Aos 17 anos e 29 dias, Andreeva é a tenista mais jovem a chegar a uma semifinal de Grand Slam desde a suíça Martina Hingis no US Open de 1997.

Jasmine Paolini e Mirra Andreeva vão se enfrentar por uma vaga na final de Roland Garros nesta quinta-feira. A outra semifinal será no mesmo dia entre a polonesa Iga Swiatek, atual campeã e número 1 do mundo, e a americana Coco Gauff (3ª).

“Acho que será um jogo um pouco igual ao de hoje, terei que jogar com o mesmo estado de espírito”, disse Andreeva sobre o confronto com Paolini.

— Resultados desta quarta-feira da chave feminina do torneio de Roland Garros:

Jasmine Paolini (ITA) x Elena Rybakina (CAZ) 6-2, 4-6, 6-4

Mirra Andreeva (RUS) x Aryna Sabalenka (BLR) 6-7 (5/7), 6-4, 6-4

