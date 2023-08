Jasmim da Índia, o discreto ingrediente da perfumaria mundial

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/08/2023 - 9:14 Compartilhe

O ar é impregnado com aromas embriagantes quando hábeis coletoras no sul da Índia arrancam os botões de jasmim branco, ainda frescos, que logo serão processados para extrair sua exótica essência utilizada em perfumes de todo o mundo.

O jasmim exala seu perfume apenas quando floresce à noite, por isso é fundamental que os botões sejam selecionados antes da floração.

“Sabemos quando coletá-los”, disse Malarkodi, sem fornecer seu sobrenome.

Refinadas, expressão de delicadeza e sensualidade, as flores de jasmim são utilizadas há milênios na Índia para homenagear os deuses.

Na antiga cidade de Madurai, no sul da Índia, a onipresente flor de jasmim atrai aos principais perfumistas. É encontrado nos frascos de “J’adore”, da Dior, e de “Mon Guerlain”, da Guerlain.

Especialistas afirmam que é um dos aromas mais suaves que existem.

É também “uma das essências mais caras do mundo”, afirma Raja Palaniswamy, diretor da Jasmine Concrete, que processa grandes quantidades de flores frescas para obter preciosas gotas da essência inebriante.

As coletoras ganham cerca de 1,50 dólar por dia (7,40 reais) por quatro a cinco quilos colhidos, com cerca de 4.000 botões por quilo.

Uma vez colhidos, são rapidamente enviados ao mercado e vendidos por 200 a 2.000 rupias o quilo (de 2,40 a 24 dólares, ou cerca de 11,95 a 119 reais).

– “Expressão do amor” –

O jasmim de Madurai, uma variedade asiática cujo nome científico é jasmim sambac, obteve em 2013 uma “indicação geográfica” da Índia que destaca sua “profunda fragrância”.

“É exótico, é sexy, é agradável, é vivo”, declarou à AFP Thierry Wasser, perfumista “nariz” da francesa Guerlain que visita a plantação.

O jasmim tem uma “suavidade (…) e algo floral que é inalterável”, afirma Wasser, que compra da empresa de Palaniswamy.

Além da Guerlain, Palaniswamy conta que fornece para a Bulgari, Dior e Lush, entre outros.

Em Madurai, a flor branca e brilhante está em todas as casas, nos cabelos e no imenso templo do século XIV dedicado à deusa hindu Minakshi, protetora da cidade.

Todas as noites, os fiéis hindus fazem oferendas à deusa, supondo que se encontrará com seu esposo Shiva, com colares de perfumadas flores de jasmim, em uma grande cerimônia que simboliza a união.

“Para mim, esta flor é a expressão do amor”, disse Wasser.





– Fragrância incomparável –

Porém, a extração do óleo essencial requer um longo processo.

As coletoras nunca têm a possibilidade de desfrutar destes prazeres, seja para homenagear uma divindade, celebrar um casamento, assistir a um funeral, ou comprar um perfume de luxo.

No campo de jasmim situado na periferia da cidade, as mulheres separam meticulosamente os ramos, em busca do broto perfeito.

Durante a temporada de colheita, a fábrica funciona 24h por dia. “Desde que (o jasmim) começa a florescer, emana seu perfume”, indica Palaniswany.

Tarde da noite, quando o aroma toma conta do ar, as trabalhadoras colocam as mudas nos extratores. Depois, o jasmim é submerso em um solvente que absorve as moléculas olfativas, antes de ser retirado e fervido, o que forma uma pasta chamada “concreto”.

O concreto é tratado com álcool para eliminar totalmente a cera e obter um líquido chamado “absoluto”, que entrará na composição dos perfumes.

Cerca de 700 quilos de flores de jasmim são necessários para produzir apena um litro de óleo essencial, vendido por cerca de 4.200 dólares (20 mil reais), segundo Palaniswamy.

