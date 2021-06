Jardine promove três mudanças na seleção olímpica para jogo contra a Sérvia

A seleção brasileira olímpica realizou nesta segunda-feira o último treino antes de enfrentar a Sérvia, em amistoso nesta terça. O técnico André Jardine não fez mistério e definiu a equipe que enfrenta os donos da casa com três mudanças em relação ao time que começou o duelo contra Cabo Verde no último sábado. O treinador promoveu as entradas do goleiro Brenno e dos atacantes Martinelli e Malcom.

Goleiro do Grêmio, Brenno ganhou a vaga de Cleiton. Na frente, Antony e Rodrygo dão lugar a Malcom, jogador do Zenit, e Gabriel Martinelli, do Arsenal.

Com isso, a escalação que enfrenta os sérvios no estádio Marakana, em Belgrado, tem: Brenno, Gabriel Menino, Nino, Gabriel Magalhães e Arana; Bruno Guimarães, Gerson e Claudinho; Martinelli, Pedro e Malcom.

“Essa é a última preparação antes da Olimpíada. Me sinto preparado, não só dentro de campo, mas como fora de campo também. Espero conseguir fazer uma grande partida e dar o meu melhor. Olimpíadas é o sonho de qualquer jogador. E vamos lutar pelo ouro”, comentou Martinelli, que retornou à seleção olímpica após convocações antes da pandemia.

Na atividade desta segunda, Jardine comandou um trabalho tático para acertar detalhes do posicionamento do time contra a Sérvia. O grupo também trabalhou as bolas paradas. Apesar do revés de virada por 2 a 1 para Cabo Verde, o treinador se mostrou satisfeito com o período de treinamento no país europeu.

“Este período foi fundamental para a gente ter contato com os jogadores e esclarecermos algumas dúvidas. É diferente o atleta ser observado no seu clube e aqui. A gente tem pouco tempo para treinar e cada etapa vale muito. E eles sabem disso. E querem mostrar para o treinador que podem estar nos Jogos”, avaliou Jardine, que viu “muita coisa positiva” no último revés.

“Não ficamos satisfeitos com o resultado em si. Ninguém gosta de perder. Mas o que vimos foi muito bom mesmo com pouco tempo de entrosamento daquela formação que começou o jogo. Dominamos a partida ofensivamente”, completou.

