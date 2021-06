Jardine fala sobre convocação final da Seleção olímpica: ‘Queremos fazer um grupo digno da nossa expectativa’ Com anúncio dos 18 convocados para os Jogos Olímpicos previsto para o dia 17 de junho, comandante ressalta que período de trabalho deu espaço para uma equipe equilibrada

A CBF oficializou que a lista dos convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio será divulgada no próximo dia 17 (uma quinta-feira). De acordo com o site oficial da entidade, o técnico André Jardine anunciará os 18 nomes que irão para a competição a partir das 11h, direto do auditório da sede da entidade, na no Rio de Janeiro. A CBF TV transmitirá ao vivo a cerimônia da convocação.

Jardine vem preparando a equipe desde 2019, quando a Seleção conquistou o Torneio de Toulon. Em seguida, comandou a equipe sub-23 em 22 partidas, sendo sete delas disputadas no Torneio Pré-Olímpico.

Os últimos atos da preparação aconteceram no início do mês, com os amistosos contra Cabo Verde e Sérvia. O treinador fez um balanço desde período de preparação.

– A gente gostaria de ter tido mais tempo. Talvez mais um jogo. Nós sempre queremos mais. Mas ficou de bom tamanho, nos entregou muita informação para gente discutir, avaliar e formar uma equipe muito equilibrada com os 18, que atenda todos os cenários e maneiras diferentes de jogar. Fazer um elenco à altura de toda expectativa para os Jogos Olímpicos – declarou.

O Brasil, que foi campeão olímpico em 2016, é cabeça de chave no sorteio para o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos. Seu início de trajetória no Grupo D ocorrerá contra a Alemanha, no dia 22 de julho, em Yokohama. No mesmo estádio, acontecerá a partida contra a Costa do Marfim, no dia 25. No dia 28 de julho, em Saitama, a equipe enfrenta a Arábia Saudita.

