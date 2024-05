Jaques Wagner: taxação de compras até US$ 50 é controversa demais para compensar desoneração

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/05/2024 - 19:41 Para compartilhar:

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou que considera a taxação de compras internacionais de até US$ “controversa demais” para servir como compensação dos gastos do governo com a desoneração da folha de pagamentos. A declaração ocorreu nesta terça-feira, 21, em meio a negociações no Senado pela aprovação do projeto que consolida o acordo do governo com o Congresso sobre a desoneração.

Relator do texto, Wagner disse que aguarda o governo informar a fonte de receitas para compensar a desoneração. A expectativa é de que, com essa informação, ele publique o seu parecer na quinta-feira, 23.

A proposta de que a taxação desses bens sirva como compensação para a desoneração consta em um projeto alternativo do senador Angelo Coronel (PSD-BA).

O petista, no entanto, disse não ver como possibilidade que a fonte de compensações seja a taxação de bens importados. O tema está prestes a ser votado na Câmara.

“Eu acho que não, que é uma coisa controversa demais”, declarou Wagner a jornalistas. “A disputa disso está muito mais entre a indústria nacional, querendo se proteger, e a simpatia de 100 milhões de brasileiros que não querem que taxe”, avaliou o senador.

Wagner disse atuar para que o projeto da desoneração vá a votação no Senado na próxima semana. Segundo ele, os senadores podem votar o requerimento de urgência para o projeto ainda nesta semana, mas a expectativa é de que ocorra também na semana que vem.