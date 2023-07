Japoneses usam casacos com ventoinhas devido ao calor extremo

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 28/07/2023 - 5:35 Compartilhe

Com regularidade são divulgados alguns produtos diferentes relacionados com o mundo tecnológico. Alguns são mais insólitos, mas outros acabam por ter alguma ou bastante utilidade para determinado fim. Neste sentido, as recentes notícias mostram que no Japão as pessoas estão usando um casaco que traz no seu interior duas ventoinhas para refrescar a pessoa que o veste.

De acordo com os detalhes revelados pelo The Gua, esta invenção foi chamada de fan-jakketo e o casaco traz uma ventoinha de cada lado, tal como podemos ver pelas imagens. Esta criação surgiu devido às ondas de calor e é então assim mais uma maneira do ser humano lidar com as altas temperaturas que se têm feito sentir ao longo dos anos em vários países.

Mas esta não é uma ideia nova. Este sistema de arrefecimento acoplado ao casaco foi lançado pela primeira vez no mercado no ano de 2004. Contudo, os primeiros modelos traziam uma bateria que durava pouco tempo, entre outros problemas. Assim, em 2009 uma nova versão desta tecnologia foi lançada e, após isso, algumas empresas começaram a criar as suas próprias versões.

Já em 2015, a fabricante de ferramentas elétricas e acessórios Makita comercializou o seu primeiro casaco, o qual já se encontra disponível em vários modelos e cuja bateria permite que a ventoinha esteja em funcionamento durante mais de 60 horas. Segundo destacou o gerente de assuntos gerais da empresa, Daisuke Seiki, a maior parte dos clientes deste casaco são carpinteiros, construtores e outras pessoas que trabalham ao ar livre e no calor.

