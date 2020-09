Japonesa Osaka vence Azarenka e conquista pela segunda vez o US Open

Com uma virada espetacular, a tenista japonesa Naomi Osaka derrotou a bielorrussa Victoria Azarenka em três sets neste sábado e conquistou seu segundo título do US Open.

Osaka, de 22 anos, venceu Azarenka, de 31, por 1-6, 6-3 e 6-3 em uma hora e 53 minutos de jogo na quadra de Arthur Ashe, a principal do complexo de tênis de Flushing Meadows, em Nova York, com as arquibancadas vazias por causa da pandemia de coronavírus.

Com este triunfo, a tenista japonesa chegou ao segundo título no Aberto dos Estados Unidos, repetindo o feito de 2018, e o terceiro Grand Slam de sua carreira, enquanto Azarenka não conseguiu completar seu renascimento esportivo inesperado na primeira grande final que jogou desde 2013.

– Lista de vencedoras das dez últimas edições do US Open:

2020 – Naomi Osaka (JAP)

2019 – Bianca Andreescu (CAN)

2018 – Naomi Osaka (JAP)

2017 – Sloane Stephens (EUA)

2016 – Angelique Kerber (ALE)

2015 – Flavia Pennetta (ITA)

2014 – Serena Williams (EUA)

2013 – Serena Williams (EUA)

2012 – Serena Williams (EUA)

2011 – Samantha Stosur (AUS)

