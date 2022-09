Japonesa Mitsui adquire 29% do capital social da Ouro Fino

Estadão Conteúdo 09/09/2022 - 10:45 Compartilhe

O BNDES Participações (BNDESPAR) e o Opportunity Private Equity Gestora de Recursos anunciaram na quinta-feira, 8, a venda total de suas ações da Ouro Fino Saúde Animal Participações à empresa japonesa Mitsui que, agora, passa a deter 29% do capital da empresa.







Conforme Fato Relevante, encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Mitsui é considerada uma das empresas mais diversificadas do mundo, abrangendo comércio, investimentos e serviços, com 129 escritórios em mais de 60 países, e mais de US$ 110 bilhões em ativos.

A Mitsui tem uma longa história de desenvolvimento no Brasil, com mais de 60 anos no País. Atua em 11 unidades de negócios (incluindo siderurgia, consumo e serviços, energia, mineração, mobilidade, logística, química, alimentos e tecnologia) e vem diversificando os investimentos visando o desenvolvimento e expansão regional.

A Ouro fino Saúde Animal obteve lucro líquido ajustado de R$ 23,6 milhões no segundo trimestre de 2022. O resultado representou queda de 18,8% ante igual período do ano passado, quando a companhia lucrou R$ 29,1 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado recuou 14,3% na mesma comparação, passando de R$ 50,8 milhões para R$ 43,5 milhões.

A queda foi motivada principalmente pelo menor crescimento das receitas e pelo aumento das despesas com pesquisa e desenvolvimento. A receita líquida aumentou 1,9%, para R$ 235,3 milhões, ante R$ 231 milhões no segundo trimestre de 2021.

Segundo o comunicado, “a efetivação da venda e a transferência das ações de emissão da Companhia e de titularidade do BNDESPAR ou do Opportunity estão sujeitas a implementação de condições precedentes estipuladas entre as partes, incluindo a aprovação da Operação por eventuais autoridades de defesa da concorrência, tal como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)”.