Japonesa mais idosa do mundo completa 118 anos

TÓQUIO, 3 JAN (ANSA) – A japonesa Tanaka Kane, reconhecida pelo Guinness World Records como a pessoa mais velha do mundo, completou 118 anos neste sábado (2).

A centenária reside na cidade de Fukuoka, no sudoeste do Japão, e nasceu em 2 de janeiro de 1903. Atualmente, ela mora em uma instituição para cuidados de idosos.

Tanaka comemorou seu aniversário agradecendo à equipe e todas as pessoas com quem compartilha as atividades diárias. Por conta da pandemia do novo coronavírus Sars-CoV-2, ela praticamente não tem se encontrado com seus familiares.

Segundo relatos do centro de tratamento, Tanaka faz ginástica diária, faz cálculos e é apaixonada pelo jogo de tabuleiro japonês Reversi, semelhante às damas. A idosa gosta de comer chocolate e beber refrigerantes.

Ao ser questionada sobre qual era o segredo da longevidade, Kanaka não hesitou: “Coma uma comida saborosa e nunca pare de estudar”. Sua meta, de acordo com ela, é chegar aos 120 anos.

(ANSA)

Veja também