Japonês Yuki Tsunoda renova com a Racing Bulls por mais um ano

A equipe de Fórmula 1 Racing Bulls renovou por mais um ano o contrato do piloto japonês Yuki Tsunoda, uma decisão anunciada neste sábado (8), dia do treino de classificação para o Grande Prêmio do Canadá.

Tsunoda seguirá na Racing Bulls até a temporada 2025, que será a sua quinta como piloto da equipe italiana.

“Estou muito feliz por continuar na Racing Bulls e é fantástico definir meu futuro tão cedo na temporada. A equipe tem um grande projeto de desenvolvimento e estou muito feliz por fazer parte dele”, declarou o japonês em comunicado da equipe.

Aos 24 anos, Tsunoda vive seu melhor início de temporada desde sua chegada à Fórmula 1, em 2021.

No treino de classificação para o GP do Canadá, ele marcou o oitavo tempo e vai largar na quarta fila ao lado do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes.

Antes da corrida de domingo em Montreal, o japonês ocupa a décima posição no Mundial de pilotos com 19 pontos, 14 a mais que seu companheiro de equipe, o australiano Daniel Ricciardo.

Tsunoda disputou 71 GPs com a Racing Bulls, anteriormente chamada AlphaTauri, e seu melhor resultado até agora é o quarto lugar no em Abu Dhabi na temporada 2021.

