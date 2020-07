‘Japonês da Federal’ é condenado a perda de cargo e terá de pagar multa de R$ 200 mil

O ex-agente da Polícia Federal (PF) Newton Ishii, que ficou conhecido como “Japonês da Federal” após ficar famoso pelas aparições ao lado de presos notáveis da Operação Lava Jato, foi condenado por facilitação de contrabando pela fronteira Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu, de acordo com informações do UOL.

Segundo a reportagem, ele perderá o cargo e ainda terá que pagar uma multa de R$ 200 mil. Embora ele tenha se aposentado em 2018, não é a Justiça que irá decidir a cassação da aposentadoria, que pode vir a ser atingida neste caso.

Segundo a decisão do juiz Sérgio Luis Ruivo Marques, da 1ª Vara da Justiça Federal de Foz do Iguaçu (PR), a conduta de Ishii foi de “extrema gravidade, com afronta direta a dignidade da função pública por ele exercida”.

A ação aponta que ele se “escondeu por trás do aparato institucional voltado ao combate do crime na fronteira, para facilitar o contrabando/descaminho, o que impede que o agente, após tal fato, prossiga atuando como agente policial”.

