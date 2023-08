Japão vence Noruega (3-1) e vai às quartas de final da Copa feminina

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/08/2023 - 8:07 Compartilhe

O Japão venceu a Noruega por 3 a 1 neste sábado (5), em Wellington, na Nova Zelândia, em um duelo das oitavas de final entre duas seleções campeãs do mundo, e se classificou para as quartas da Copa feminina.

Com um gol contra da norueguesa Ingrid Syrstad Engen aos 15 minutos e outros gols de Risa Shimizy (50′) e da artilheira do torneio Hinata Miyazawa (81′), que já marcou 5 vezes, as japonesas eliminaram as escandinavas, que haviam conseguido o empate aos 20 minutos com uma cabeçada de Guro Reiten.

O Japão, vencedor da Copa do Mundo de 2011 e finalista em 2015, chegou às oitavas de final desta edição na Austrália e na Nova Zelândia depois de três vitórias consecutivas na fase de grupos com 11 gols a favor e nenhum sofrido.

Já a Noruega, campeã em 1995 e vice em 1991, havia se recuperado de uma derrota frustrante na estreia contra a anfitriã Nova Zelândia e depois empatou com a Suíça, chegando à classificação com uma goleada de 6 a 0 sobre as Filipinas.

As norueguesas não puderam contar com sua estrela Ada Hegerberg, vencedora da Bola de Ouro de 2018, devido a uma lesão.

O Japão dominou o jogo desde o início, e sua atacante Miyazawa quase marcou logo aos 60 segundos de bola rolando.

A pressão inicial das japonesas ficou evidente quando Engen mandou para o próprio gol um cruzamento de Miyazawa aos 15 minutos.

Mas cinco minutos depois, na primeira chance real que tiveram, as norueguesas deixaram tudo igual.

A meio-campista do Barcelona, Carolina Graham Hansen, passou por duas zagueiras, e deu uma assistência para Vilde Boe Risa, que cruzou para a cabeçada de Reiten.

Foi o primeiro gol sofrido pelas japonesas, cuja defesa se mostrou impecável nesta Copa do Mundo.

Logo no início do segundo tempo, Risa Shimizu desempatou a partida aproveitando um vacilo da defesa da Noruega na área. Ela dominou a bola, se livrou da marcação e chutou no canto: Japão 2 a 1.

E Hinata Miyazawa garantiu a vitória japonesa a nove minutos do fim do jogo, quando avançou e velocidade e concluiu na saída da goleira Aurora Mikalsen após receber um passe de Aoba Fujino.

Nas quartas de final, na próxima sexta-feira às 4h30 (horário de Brasília), o Japão terá um duelo difícil valendo vaga nas semifinais: Suécia ou Estados Unidos, que se enfrentam no domingo, às 6h (horário de Brasília).

