Japão vence Escócia e pressiona Inglaterra no grupo D da Copa do Mundo feminina

O Japão assumiu a liderança do grupo D da Copa do Mundo da França-2019 de futebol feminino graças à vitória por 2 a 1 sobre a Escócia, nesta sexta-feira, à espera do resultado do duelo entre Inglaterra e Argentina.

As japonesas, que tiveram dificuldade para segurar a pressão da Escócia e defender a vitória na partida disputada no Roazhon Park de Rennes, somam agora 4 pontos, depois de empatar com a Argentina na estreia.

É um ponto a mais que a Inglaterra de Phil Neville, que também derrotou a Escócia em seu primeiro jogo no grupo D.

Em caso de vitória sobre a Argentina nesta sexta-feira em Le Havre, as inglesas reassumirão a primeira colocação e garantirão uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Sexta-feira:

Japão – Escócia 2 – 1

Já disputados:

Argentina – Japão 0 – 0

Inglaterra – Escócia 2 – 1

Classificação: Pts J V E D gp gc sg

1. Japão 4 2 1 1 0 2 1 1

2. Inglaterra 3 1 1 0 0 2 1 1

3. Argentina 1 1 0 1 0 0 0 0

4. Escócia 0 2 0 0 2 2 4 -2

A disputar:

14/06 (16h00): Inglaterra – Argentina

19/06 (16h00): Escócia – Argentina

19/06 (16h00): Japão – Inglaterra

sha/bdx/am