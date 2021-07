Japão vê em 70% chance de não ocorrência de El Niño ou La Niña até o outono

TÓQUIO (Reuters) – O departamento de meteorologia do Japão disse nesta sexta-feira que há uma chance de 70% de que não haja ocorrência nem do fenômeno climático El Niño nem do La Niña entre este momento e o outono do Hemisfério Norte.

No mês passado, o órgão havia projetado em 60% as perspectivas de que as condições climáticas permanecessem normais até o outono.

O fenômeno El Niño representa o aquecimento das temperaturas na superfície do oceano no Pacífico oriental e central, que costuma ocorrer a cada poucos anos, por vezes causando danos a safras, inundações repentinas e incêndios.

Já o La Niña costuma causar temperaturas atipicamente baixas na parcela equatorial do Oceano Pacífico, e também está relacionado a enchentes e secas.

(Reportagem de Yuka Obayashi)

