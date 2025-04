Japão: Ueda diz que observa política comercial americana e salários japoneses

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, disse que a política comercial dos Estados Unidos e a tendência salarial do Japão são dois fatores-chave para a formulação de políticas. “Iremos monitorar cuidadosamente as incertezas, incluindo desdobramentos das políticas comerciais”, afirmou.

Segundo Ueda, os preços e indicadores econômicos estão, em geral, em linha com as projeções da autoridade monetária japonesa. “Continuaremos a aumentar as taxas de juros se a economia e os preços se alinharem com as perspectivas do banco central”, disse o dirigente.

O presidente do BoJ apontou ainda alguns “sinais de melhora” no funcionamento do mercado de títulos japoneses (JGB). Fonte: Dow Jones Newswires.