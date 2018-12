Japão terá porta-aviões pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial

O governo japonês aprovou nesta terça-feira um plano de defesa quinquenal que inclui dois porta-aviões, algo inédito desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Tóquio justifica a medida pela crescente presença militar da China na região.

Dois navios inicialmente previstos para manobras de helicópteros serão modificados para permitir também as decolagens curtas e pousos verticais dos caças.

Porém, estes não serão porta-aviões com todas as capacidades deste tipo de navio de guerra, já que as aeronaves não permanecerão estacionadas nos navios, insistiu um funcionário do ministério da Defesa.

O governo prevê ainda a compra na próxima década de 42 caças compatíveis com os destróieres (os modelos F35B são os favoritos), assim como a compra de 105 F35A.

Caso os pedidos sejam confirmados, devem atender o desejo de reequilíbrio do comércio entre Japão e Estados Unidos mencionado por Donald Trump.

O Japão tem um importante arsenal militar e um exército de quase 250.000 pessoas.

O plano de defesa quinquenal, que também inclui medidas de segurança cibernética e vigilância espacial, conta até março de 2024 com um orçamento de 27,47 trilhões de ienes (240 bilhões de dólares).

A equipe do primeiro-ministro Shinzo Abe considera necessário que o Japão tenha recursos mais importantes, levando em consideração a ameaça “muito preocupante” que representa a ampliação das atividades marítimas e aéreas da China e da Coreia do Norte.