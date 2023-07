Japão teme seis mortes em chuvas que afetaram o sudoeste do país

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/07/2023 - 5:57 Compartilhe

O governo japonês teme as mortes de seis pessoas nas chuvas torrenciais que afetaram o sudoeste do país esta semana, enquanto prosseguem as operações de busca e resgate.

As tempestades foram consideradas recordes na região de Kyushu, com deslizamentos de terra e cheias de rios.

Três mortes foram confirmadas oficialmente, anunciou o porta-voz do governo, Hirokazu Matsuno. Ele acrescentou que as autoridades investigam se outros três óbitos estão relacionados às chuvas.

Ele também informou que três pessoas são consideradas desaparecidas.

Algumas comunidades permanecem isoladas por inundações e outros danos.

O transporte estava paralisado nesta terça-feira (11), com algumas linhas ferroviárias suspensas e rodovias bloqueadas. Além disso, 1.400 casas estavam sem energia elétrica.

As chuvas, que os meteorologistas consideram as “mais fortes já registradas” na região, motivaram apelos para que milhares de pessoas abandonassem suas casas.

As tempestades se intensificaram no domingo à noite. Apesar de uma pausa nesta terça-feira, as autoridades alertaram que mais chuvas são esperadas para os próximos dias.

Os deslizamentos de terra são um risco particular no Japão durante a temporada de chuvas, pois muitas residências são construídas ao lado de montanhas.

Em 2021, as chuvas provocaram deslizamentos na cidade de Atama (região central), com um balanço de 27 vítimas fatais.

Em 2018, as inundações e deslizamentos de terra deixaram mais de 200 mortos no Japão durante a temporada de chuvas.

bur-sah/cwl/mas/cjc/fp

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias