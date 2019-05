Japão tem superávit comercial de 60,4 bilhões de ienes em abril

O Japão registrou superávit comercial de 60,4 bilhões de ienes em abril, muito abaixo da previsão de 221,9 bilhões de ienes de analistas consultados pelo Wall Street Journal e, também, do saldo positivo de 620,9 bilhões de ienes observado em março.

Na comparação anual, as exportações japonesas tiveram queda de 2,4% em abril, ante expectativa de recuo de 1,8% dos analistas. As importações, por sua vez, tiveram avanço de 6,4% na comparação anual.

As exportações japonesas para os Estados Unidos tiveram crescimento de 9,6% em abril, na comparação anual. As vendas para a China, por sua vez, recuaram 6,3% no mesmo intervalo. (Com informações da Dow Jones Newswires)