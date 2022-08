Japão: SoftBank tem prejuízo trimestral recorde com tombo de ações de tecnologia

Estadão Conteúdo 08/08/2022 - 8:28 Compartilhe

A empresa de tecnologia japonesa SoftBank Group Corp. divulgou nesta segunda-feira, 8, um prejuízo trimestral recorde de mais de US$ 23 bilhões, à medida que seus investimentos sentiram o impacto da liquidação global de ações de tecnologia.

A SoftBank teve perda líquida de 3,16 trilhões de ienes entre abril e junho, equivalente a US$ 23,4 bilhões pela taxa de câmbio atual. O resultado supera de longe o prejuízo anual recorde que o grupo japonês acumulou no ano fiscal encerrado em 31 de março, de 1,72 trilhão de ienes.

Ações da Uber Technologies Inc. e DoorDash Inc., duas empresas americanas nas quais o SoftBank fez investimentos, sofreram um tombo de mais de 40% no trimestre encerrado em junho. Desde então, o Softbank saiu totalmente de sua posição na Uber.

Nos últimos tempos, a ação do SoftBank vinha mostrado estabilidade na Bolsa de Tóquio. Hoje, antes da publicação do balanço, seu papel fechou em alta de 0,74% no mercado japonês. Fonte: Dow Jones Newswires.