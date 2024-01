Japão se torna quinto país a pousar na Lua

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/01/2024 - 12:21 Para compartilhar:

O Japão se tornou o quinto país a pousar na Lua durante a tarde desta sexta-feira, 19. A operação que utilizou o SLIM (Smart Lander for Investigating Moon – Módulo Inteligente para Investigar a Lua) foi transmitida ao vivo no canal do YouTube da Jaxa (Agência de Exploração Aeroespacial Japonesa) e confirmou a chegada ao solo do satélite por volta das 12h20, no horário de Brasília.

O módulo não tripulado foi lançado no dia 7 de setembro de 2023, com o intuito de pesquisar a tecnologia de pouso necessária para futuras missões espaciais no Sistema Solar, de acordo com a Jaxa. Foi apenas no sábado, 14, que o equipamento realizou a fase de preparação para descida e ficou pronto para iniciar a fase de alunissagem, nome dado à chegada de uma espaçonave no solo lunar.

“Ao criar o módulo de pouso SLIM, os humanos farão uma grande mudança no sentido de que poderemos pousar onde quisermos e não apenas onde for fácil”, afirmou a Jaxa, complementando que ao conquistar o sucesso na missão, será possível aterrissar em planetas com recursos ainda mais escassos do que a Lua. Outro objetivo do projeto japonês é permitir que tais explorações sejam mais frequentes.

O SLIM tem cerca de 2,4 metros de altura, 1,7 de comprimento e 2,7 de largura, e utilizou um processo de alunissagem na vertical, se estabilizando em uma posição horizontal após entrar em contato com o solo. O pouso foi planejado para ocorrer próximo à cratera Shioli. De acordo com a Jaxa, o objetivo agora é desvendar as origens da Lua por meio de análises das que serão rochas coletadas pelo aparelho.

Apesar do SLIM ter sido bem sucedido, o Japão já passou por problemas. Em maio do ano passado, uma missão de pouso lunar conduzida por uma parceria entre o Estado e a empresa ispace falhou e o objeto que buscava a alunissagem colidiu com o solo do satélite, perdendo contato com a equipe que realizava a operação. À época, a explicação foi de que a espaçonave teria ficado sem combustível.

Agora, o Japão se inclui na seleta lista de países que efetivaram pousos na Lua como, os Estados Unidos da América, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a China e a Índia.

