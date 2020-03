Japão prepara US$ 15,6 bi em apoio para empresas atingidas por coronavírus

O governo do Japão anunciou nesta terça-feira que vai oferecer 1,6 trilhão de ienes (US$ 15,63 bilhões) em apoio financeiro para empresas atingidas pela epidemia do novo coronavírus.

O governo do primeiro-ministro Shinzo Abe também planeja fazer gastos diretos adicionais de 430,8 bilhões de ienes, incluindo recursos para organizações que cuidam de crianças que não podem ir à escola neste mês, uma vez que a maioria delas foi fechada para evitar a disseminação do coronavírus.

A assistência financeira incluirá empréstimos e garantias para empréstimos.

Anteriormente, Abe pediu que grandes eventos fossem cancelados ou adiados para evitar casos de contaminação em massa. Hoje, o premiê afirmou que a medida será necessária por pelo menos mais dez dias.

Abe declarou ainda que sua prioridade é preservar o emprego e garantir que as empresas continuem operando durante a epidemia, que prejudicou a demanda por muitos bens e serviços. Fonte: Dow Jones Newswires.