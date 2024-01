Japão se torna quinto país a pousar na Lua; veja outras nações que conquistaram o feito

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/01/2024 - 12:10 Para compartilhar:

O Japão se tornou nesta sexta-feira, 19, o quinto país a conseguir pousar no solo lunar após missão que busca realizar uma alunissagem, nome dado ao processo de pouso na Lua. Atrás de governos como o dos Estados Unidos, da antiga União Soviética, da China e da Índia, a atual operação efetuada pela Jaxa (Agência de Exploração Aeroespacial Japonesa) representa o primeiro esforço estatal que busca tal feito.

O SLIM (Smart Lander for Investigating Moon – Módulo Inteligente para Investigar a Lua), é uma espaçonave não tripulada da Jaxa que deve pousar em solo lunar por volta das 12h20 no horário de Brasília. O intuito da missão é pesquisar qual a tecnologia mínima necessária para que aterrissagens em outros astros no nosso Sistema Solar sejam efetuadas com sucesso. Entretanto, essa não será a primeira vez que a humanidade realiza tal esforço. Relembre outros países que fizeram operações similares:

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas

A União Soviética foi o primeiro país a alunissar um módulo na Lua com a missão Luna-9, em fevereiro de 1966, ainda durante a corrida espacial. A tentativa foi bem sucedida após uma série de falhas e, durante três dias, a sonda enviou imagens do satélite natural para a Terra. A operação também comprovou que o solo lunar era sólido, o que era debatido por astrônomos na época.

Estados Unidos da América

Ainda em junho de 1966, os EUA efetuaram a primeira alunissagem de um módulo não tripulado. Entretanto, a operação mais conhecida é a Apollo 11, missão que colocou uma espaçonave tripulada no solo lunar, em julho de 1969, momento em que Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram os primeiros seres humanos a andar pelo único satélite natural que orbita planeta Terra.

China

A missão soviética Luna 24, lançada em 1976, representou a última alunissagem de uma espaçonave tripulada durante 37 anos. Fato que viria a mudar em 2013, quando a China pousou a Chang E3 em solo lunar, em um evento que foi transmitido ao vivo por várias estações televisivas estatais chinesas. À época, o equipamento conseguiu fornecer imagens nítidas do satélite natural.

Índia

Em agosto de 2023, a Índia se tornou o quarto país a efetuar um pouso na Lua, sendo o primeiro a conseguir tal feito no polo sul do satélite natural. A missão, intitulada de Chandrayaan-3, que significa “Espaçonave Lunar” em sânscrito, utilizou na espaçonave foguetes menos potentes do que as outras potências que exploram o espaço, e o equipamento teve de dar três voltas na Terra para ganhar velocidade o suficiente e chegar na Lua.

