Japão: PMI composto (preliminar) sobe a 52,6 em abril, apontam S&P Global e Jibun Bank

Estadão Conteúdo 22/04/2024 - 22:17

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão subiu de 51,7 em março para 52,6 em abril, segundo pesquisa preliminar da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada nesta segunda-feira, 22.

O PMI industrial, por sua vez, teve alta de 46,4 para 48,1 no mesmo período, ainda em território de contração. O PMI de serviços foi ampliado de 54,1 para 54,6 na mesma comparação.

Em nota, a S&P Global destaca que o avanço do setor de serviços foi o mais forte em um mês desde maio de 2023, com forte ampliação de empregos no país. A agência indica também que continua vendo pressão sobre os preços no Japão, indicando uma aceleração inflacionária.