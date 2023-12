Japão: PIB real cai 0,7% no terceiro trimestre ante anterior; projeção: -0,5%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/12/2023 - 21:07 Para compartilhar:

O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão caiu 0,7% no terceiro trimestre de 2023 ante o anterior, segundo dado revisado divulgado nesta quinta-feira, 7, pelo escritório de estatísticas do país. O resultado ficou abaixo do que indicava o dado preliminar e do que os analistas da FactSet esperavam, que era queda 0,5% na comparação trimestral. A leitura representa uma desaceleração em relação ao crescimento de 1,2% visto no segundo trimestre do ano.

Já na leitura anualizada, a economia subiu 2,9% no terceiro trimestre, quando a leitura preliminar e o consenso dos especialistas era de 2,1%. A taxa anualizada do PIB desacelerou do nível de 4,8%, registrado no segundo trimestre.

