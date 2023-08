Japão: juro do JGB de 10 anos chega ao menor nível desde decisão monetária do BoJ

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2023 - 18:44 Compartilhe

O juro do título do governo do Japão (JGB, em inglês) de 10 anos chegou nesta quarta-feira, 9, ao menor nível desde a decisão monetária do Banco do Japão (BoJ), no dia 28 de julho. Contrariando preocupações iniciais do mercado, o juro aprofundou tendência de queda nos últimos dias, marcados por preocupações com a deflação na China e seus possíveis efeitos sobre a economia global, além de uma intervenção do BC japonês no mercado de títulos.

No fechamento, o juro do JGB de 10 anos recuava a 0,565%, depois de atingir mínima intraday a 0,564%.

Em relatório, o Bank of America reforça que o BoJ ainda pode intervir no mercado de títulos, caso o rendimento do JGB suba ao nível de 0,75%, apesar de declarações do presidente da instituição, Kazuo Ueda, de que os dirigentes não iriam intervir no controle da curva de juros até o limite de 1,0%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

