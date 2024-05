Japão: juro do JGB atinge máxima desde fim de 2011, com expectativa de normalização monetária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/05/2024 - 8:08 Para compartilhar:

O juro do título do governo japonês de 10 anos renovou máxima em mais de 12 anos nesta quarta-feira, 29, refletindo expectativas de mais aperto monetário por parte do Banco do Japão (BoJ). Na tarde desta quarta, pelo horário do Japão, o rendimento do chamado JGB de 10 anos subiu 4 pontos-base a 1,075%, atingindo o maior patamar desde dezembro de 2011. Desde a semana passada, o retorno do JGB vem renovando sucessivas máximas em meio a crescentes apostas de que o BoJ seguirá normalizando sua política, depois de elevar seu juro básico, em março, pela primeira vez em 17 anos. *Com informações da Dow Jones Newswires.