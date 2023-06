Japão goleia Peru e Coreia do Sul volta a tropeçar com técnico Klinsmann

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 11:59 Compartilhe

Embalada nesta Data Fifa, a seleção do Japão fez nova vítima nesta terça-feira. Comandado pelo atacante Kaoru Mitoma, o time oriental goleou o Peru por 4 a 1, diante de sua torcida, na cidade de Osaka. Com o placar elástico, a equipe japonesa chegou aos 10 gols em duas partidas, nos amistosos desta Data Fifa.

Na quinta-feira, os japoneses haviam aplicado 6 a 0 na seleção de El Salvador, novamente em casa. O Japão voltará a campo em setembro para reencontrar a Alemanha, em amistoso. Será uma reedição da partida entre as duas seleções na fase de grupos da Copa do Mundo, em dezembro. Na ocasião, os japoneses venceram por 2 a 1 e deram boa contribuição para a eliminação precoce dos alemães no Mundial do Catar.

Mitoma e Hiroki Ito foram os principais jogadores em campo nesta quarta. O atacante do Brighton, da Inglaterra, marcou um gol e deu assistência para outro. Ito, do Stuttgart, balançou as redes duas vezes. Crespo descontou para os peruanos nos minutos finais da partida.

O time sul-americano contou com alguns jogadores conhecidos da torcida brasileira, como Paolo Guerrero, Christian Cueva e Yoshimar Yotun. Os dois primeiros estiveram em campo somente na etapa inicial.

Na cidade de Daejeon, a Coreia do Sul voltou a tropeçar nesta terça. Jogando em casa, no estádio Daejeon World Cup Stadium, os asiáticos saíram na frente, com gol de Hwang, aos 5 minutos do segundo tempo. Mas permitiram o empate aos 42, com Roldan.

A equipe sul-coreana não vence desde a fase de grupos da Copa, quando bateu Portugal por 2 a 1. Desde então, foram cinco partidas sem vitórias. Um deles foi a derrota para o Brasil nas oitavas de final do Mundial do Catar.

Assim, a Coreia do Sul ainda não comemorou vitória desde que o técnico Jürgen Klinsmann assumiu o comando da equipe asiática, em fevereiro. Com o alemão no comando, a Coreia fez quatro partidas em casa. Perdeu para Peru e Uruguai e empatou com Colômbia e El Salvador.

“É decepcionante que não tenhamos conseguido os resultados. Tivemos oportunidades de marcar mais de quatro gols, mas não conseguimos capitalizar (os lances)”, declarou o treinador.

