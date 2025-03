Japão garante primeira vaga à Copa do Mundo de 2026

SAITAMA, 20 MAR (ANSA) – O Japão derrotou nesta quinta-feira (20) o Bahrein por 2 a 0 em Saitama e foi a primeira seleção a se classificar para a Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

A vitória japonesa foi conquistada graças aos gols de Daichi Kamada e Takefusa Kubo. Com isso, o país chegou aos 19 pontos em seu grupo nas eliminatórias asiáticas e garantiu a vaga com três rodadas de antecedência.

O Japão disputará a Copa do Mundo pela oitava vez na história. A primeira foi em 1998 e, desde então, competiu em todas as edições do evento organizado pela Fifa. O objetivo da seleção é superar a barreira das oitavas de final, fase alcançada em 2002, 2010, 2018 e 2022.

Coreia do Sul, Irã e Uzbequistão também poderão garantir vaga no Mundial de 26, mas apenas na próxima terça-feira (25), quando ocorrerá a próxima rodada do torneio.

Além dos japoneses, Canadá, EUA e México já estão classificados para a Copa por serem as nações que receberão a Copa do Mundo. (ANSA).