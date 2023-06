Japão: exportações crescem acima do esperado em maio mas desaceleram em relação a abril

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/06/2023 - 22:20 Compartilhe

As exportações do Japão avançaram acima do esperado em maio em relação a igual período no ano passado. No entanto, o crescimento desacelerou, principalmente devido a uma queda nos envios para Ásia e China, segundo dados divulgados pelo Ministério das Finanças japonês nesta quinta-feira (horário local).

As exportações subiram 0,6% em relação a maio de 2022, desaceleração ante o aumento de 2,6% registrado em abril em mesma base. Analistas consultados pela FactSet esperavam um recuo de 1,1% nas exportações.

As exportações com destino à União Europeia (UE) e aos EUA lideraram o crescimento entre os destinos regionais, aumentando 16,6% e 9,4%, respectivamente. Essa expansão foi impulsionada pelo envio de produtos como automóveis e máquinas para construção e mineração.

As exportações para China e Ásia continuaram em declínio, com queda de 3,4% e 8,1%, respectivamente, em maio. Para o Brasil, caíram 2,3%.

Já as importações do Japão recuaram 9,9%, em função sobretudo da queda em produtos como petróleo bruto e carvão.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias