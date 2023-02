Japão evita recessão mas recuperação no 4º tri é fraca

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/02/2023 - 7:32 Compartilhe





Por Leika Kihara e Tetsushi Kajimoto

TÓQUIO (Reuters) – A economia do Japão evitou a recessão mas se recuperou muito menos do que o esperado no quarto trimestre uma vez que o investimento empresarial caiu, um sinal do desafio que o banco central enfrenta na eliminação gradual de seu programa de estímulo.

Embora o consumo privado esteja resistindo aos obstáculos do aumento do custo de vida, as incertezas sobre as perspectivas econômicas globais pesarão sobre a recuperação tardia do Japão em relação às cicatrizes da pandemia da Covid-19, dizem analistas.





A terceira maior economia do mundo expandiu uma taxa anualizada de 0,6% no último trimestre do ano passado, depois de ter caído 1,0% entre julho e setembro, mostraram dados do governo nesta terça-feira.

O aumento do Produto Interno Bruto (PIB) foi muito menor do que a expectativa do mercado de um crescimento de 2,0%, devido a uma queda nos gastos de capital e nos estoques.

“A partir de um crescimento negativo em julho-setembro, a recuperação não é muito impressionante”, disse Toru Suehiro, economista-chefe da Daiwa Securities.

“Podemos esperar que o consumo aumente à medida que os gastos com serviços se estabilizem. Mas é difícil projetar uma forte recuperação em parte devido à pressão da inflação crescente”, disse ele.

Os dados fracos destacam a delicada tarefa nas mãos de Kazuo Ueda, indicado pelo governo para se tornar o próximo presidente do Banco do Japão, conforme ele traça um caminho para normalizar a política ultrafrouxa do banco sem afetar a frágil recuperação econômica.

(Reportagem adicional de Eimi Yamamitsu)





