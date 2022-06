Japão emite alerta sobre possível crise de energia na segunda-feira

YOKOHAMA (Reuters) – O governo japonês fez um alerta neste domingo sobre dificuldades no fornecimento de energia elétrica na região de Tóquio na segunda-feira, pedindo que as pessoas economizem energia em meio ao verão escaldante que atinge a capital.

Em Tóquio e em oito municípios no leste do Japão, a capacidade de geração de excesso vai cair para até 3,7% por meia hora na tarde de segunda-feira, até às 17h no horário local, de acordo com estimativas do Ministério da Economia, Comércio e Indústria. Uma reserva de 3% é considerada o mínimo exigido para o fornecimento estável de energia.





O ministério pediu que os usuários limitem o consumo de energia entre 15h e 18h, para evitar uma possível crise no fornecimento.

“Por favor, economizem energia o máximo possível, desligando luzes que não estão sendo utilizadas, por exemplo”, disse em nota.

O ministério também pediu atenção para evitar episódios de choque de calor com o uso apropriado do ar condicionado.

Até a metade da tarde de domingo, 46 pessoas em Tóquio haviam sido levadas ao hospital com suspeitas de choque de calor, segundo a rede pública NHK.

(Reportagem de Daniel Leussink)