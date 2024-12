As ações da Honda Motor e da Nissan Motor saltaram em Tóquio nesta terça-feira, 24, um dia após as montadoras japonesas revelarem planos de fundir suas operações até 2026. No pregão desta terça, o papel da Honda fechou em alta de 12,2%, enquanto o da Nissan avançou 6%. O índice acionário Nikkei, porém, registrou baixa de 0,32%, pressionado por ações de tecnologia e eletrônicos.