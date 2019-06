Japão e Equador empatam e dão adeus à Copa América

Japão e Equador empataram em 1 a 1 no estádio do Mineirão em jogo válido pela terceira rodada do grupo C da Copa América. Com o resultado, as duas equipes acabaram desclassificadas da competição. O estádio mineiro recebeu hoje (24) o menor público presente em todos os jogos do campeonato – 9.729 torcedores.

O Japão abriu o placar aos 14 minutos. Okazaki recebeu, Domínguez saiu de carrinho pra cortar, mas a bola caiu no pé de Nakajima, que bateu para o gol vazio. O juiz chegou a anular o gol ao apontar impedimento do ataque japonês, mas o VAR (árbitro de vídeo) entrou em ação para informar que o lance foi normal.

Com a desvantagem no marcador, o Equador passou a criar chances. Em um dos lances, aos 22 minutos, atacantes pressionaram a saída de bola do Japão, Mena recuperou a bola e tocou para Enner Valencia que chutou. A bola, entretanto, foi defendida por Kawashima.

Após muita insistência, a equipe equatoriana chegou ao empate aos 34 minutos. A bola foi levantada na área do Japão, Mina tocou de peito para Arboleda, que chutou. Mais uma vez, defesa de Kawashima. Mas a bola sobrou para Mena na pequena área, que tocou livre para o fundo do gol.

Já no segundo tempo, a primeira chance clara de gol veio apenas aos 20 minutos. Nakajima cruzou para o zagueiro N. Ueda que, dentro da área, cabeceou, mas Domínguez defendeu.

Aos 31 minutos, foi a vez de o Equador chegar com perigo. Velasco recebeu a bola na intermediária e chutou forte – pra fora.

Adversário do Brasil

Com os resultados dos jogos de hoje, foi definido o adversário do Brasil nas quartas de final: Paraguai. A partida acontece na próxima quinta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio.

Ficha técnica:

EQUADOR 1 X 1 JAPÃO

Competição: Copa América (3ª rodada – Grupo C)

Local: Mineirão, Belo Horizonte.

Juiz: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Equador: Domínguez; Velasco, Mina, Arboleda e Cristian Ramírez; Gruezo, Orejuela, Jhegson Méndez (Preciado), Mena (Chicaiza) e Romario Ibarra (Antonio Valencia); Enner Valencia. T: Hernán Gomez.

Japão: Kawashima; Iwata, N. Ueda, Tomiyasu e Sugioka; Shibasaki, Itakura (Maeda), Miyoshi (Abe) e Nakajima; Kubo e Okazaki (A. Ueda). T: Hajime Moriyasu.

Gols: No 1º tempo: Nakajima (14) e Mena (34).

*Fábio Lisboa é jornalista e comentarista esportivo dos programas da TV Brasil Stadium e No Mundo da Bola.