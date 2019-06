Japão e Argentina empatam na Copa do Mundo feminina; Canadá vence

Argentina x Japão

O quarto dia da Copa do Mundo de Futebol Feminino, na França, foi pobre de gol. O favoritismo da seleção japonesa decepcionou. E a seleção canadense se contentou com um gol apenas.

Esse foi o primeio jogo da Copa na França sem gols.

Finalista dos dois últimos mundiais femininos, o Japão pisou o gramado do Parc des Princes, em Paris, como favorito diante de uma Argentina que é apenas a terceira força do continente sul-americano.

Porém, apesar da maior posse de bola japonesa (61%), as argentinas seguraram o 1º tempo, amarraram uma forte marcação e, após 45 minutos de luta, as atuais vice-campeões mundiais não tinham conseguido assustar a goleira Corrêa. Sinal que a retranca fez efeito. Ao mesmo tempo, as portenhas também não conseguiam sair no contra-ataque, sem a mínima imaginação ofensiva.

No 2º tempo, as japonesas entenderam que era melhor chutar de longa distância. Logo aos 4 minutos, a goleira Corrêa deu rebote e Sugasawa, livre na pequena área, desperdiçou, batendo por cima. A partida continuou até o apito final sem grandes emoções, com as japonesas no ataque sem organização, e as argentinas chutando para frente, agradecidas com empate de 0 a 0.

Na próxima -feira(14), o Japão enfrenta a Escócia, em Rennes; e a Argentina pega a Inglaterra, a líder do Grupo D.

Ficha técnica:

Segunda-feira, de 2019

ARGENTINA 0 x 0 JAPÃO

Competição: Mundial Feminino (1ª fase – Grupo D)

Local: Paris, França

Juíza: Stephanie Frappart (França)

Público: 25.055

Argentina: Corrêa, Gómez, Barroso, Cometti e Stábile; Banini, Bravo (Santana), Benítez (Coronel), Mayorga e Bonsegundo (Larroquette); Jaimes. T: Carlos Borrello.

Japão: Yamashita, Shimizu, Kumagai, Minami e Sameshima; Nakajima (Endo), Sugita, Miura e Hasegawa; Sugasawa (Takarada) e Yokoyama (Iwabuchi). T: Asako Takakura.

Canadá x Camarões

Um duelo da melhor técnica canadense contra a força física das camaronesas foi visto em Montpellier. O Canadá fazia tabelas, tocava muito a bola e passava sempre para a atacante Sinclair finalizar. Camarões abusava dos lançamentos longos, chutões que poderiam dar certo num contra-ataque.

Porém, a principal arma canadense foi utilizada no final do 1º tempo: os escanteios bem batidos. A zaga camaronesa subia mal e foi assim que a zagueira Buchanan, no último minuto, testou para as redes da goleira N´ : 1 a 0.

O gol fez jus a maior posse de bola das canadenses, que chegaram a ficar com 69%. Índice que mostra a imensa vantagem técnica do time da América do Norte.

No 2º tempo, a partida decaiu em emoções. Camarões conseguiu uma maior organização e chegou a levar perigo com uma cabeçada de Meffometou, que passou rente à trave da goleira Labbé. Foi pouco para uma equipe que precisava empatar. O Canadá, então, sem correr perigo, administrou o resultado magro para iniciar o Grupo E com três pontos, e ainda teve chances para ampliar a contagem no finalzinho, sempre em cobranças de escanteio.

Ficha técnica:

Segunda-feira, de 2019

CANADÁ 1 x 0 CAMARÕES

Competição: Mundial Feminino (1ª fase – Grupo E)

Local: Montpellier, França

Juíza: Hyang Ok Ri (Coreia do Norte)

Público: 10.710

Canadá: Labbé, Lawrence, Buchanan, Zadorsky e Chapman; Prince (Rose), Scott, Schmidt e Beckie; Sinclair e Fleming. T: Kenneth Heiner Moller.

Camarões: N´ , Awona, Manie e Johnson; Leuko, Ajara (Akaba), Feudjio, Yango (Meyong), Onguene e Meffometou; N´Doumbouk (Enganamouit). T: Alain Djeumfa.

Gol: No 1º tempo: Buchanan (45).

