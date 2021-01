Japão detecta variantes em 4 pessoas que vieram do Brasil

SÃO PAULO, 10 JAN (ANSA) – O governo do Japão informou neste domingo (10) que detectou uma variante do coronavírus Sars-CoV-2 em quatro viajantes que estiveram no Brasil e retornaram ao país no início de janeiro.

Segundo o comunicado do Ministério da Saúde, dos quatro casos detectados, um homem de 40 anos apresentou dificuldades ao respirar, uma mulher de 30 anos teve dor de garganta e de cabeça, um adolescente teve febre e outro adolescente ficou assintomático.

Ainda não há informações se a variante é mais contagiosa, mas apenas diferente do vírus que circula no país. Recentemente, a Argentina havia informado que tinha detectado a “variante carioca” em circulação no país. Ela foi identificada como B.1.1.28.

As mutações mais recentes do coronavírus Sars-CoV-2 são as detectadas no Reino Unido e na África do Sul, que apresentam um poder maior de disseminação, mas sem aumentar a letalidade.

Estima-se que o novo coronavírus já tenha sofrido mais de quatro mil mutações desde o início do ano passado. (ANSA).

