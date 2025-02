Japão define corte de 60% de emissões como meta para 2035

O Japão se comprometeu, nesta terça-feira (18, data local), a reduzir até 2035 suas emissões de gases de efeito estufa em 60% em relação aos níveis de 2013, informou o Ministério do Meio Ambiente.

O país também pretende reduzir as emissões em 73% para o ano fiscal de 2040, que começa no mês de abril, como parte de sua nova Contribuição Determinada a Nível Nacional (NDC, na sigla em inglês), um compromisso voluntário que deve ser enviado à ONU.

Sob o Acordo de Paris, cada nação deve oferecer reduções mais ambiciosas das emissões causadoras do aquecimento global até 2035, com o detalhamento das ações para alcançar essa meta.

Cerca de 200 países, incluindo o Japão, se comprometeram a apresentar seus novos planos até 10 de fevereiro, mas apenas 10 o fizeram a tempo, segundo uma base de dados da ONU.

O ministério japonês disse nesta terça que suas “metas ambiciosas [estão] alinhadas com o objetivo mundial de 1,5°C [de redução no aquecimento] e no caminho direto para o zero líquido [de emissões] até 2050”.

O Japão também aprovou nesta terça seu mais recente Plano Estratégico de Energia, que inclui a intenção de tornar as renováveis sua principal fonte de energia até 2040.

Com a quarta maior economia do mundo, o Japão tem a matriz energética mais “suja” dos países do G7, segundo ambientalistas.

