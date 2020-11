Japão cresce 5% no trimestre e sai da recessão

O PIB do Japão cresceu 5% entre julho e setembro em comparação com o trimestre anterior, um resultado maior do que o previsto e que põe fim a três trimestres consecutivos de queda.

A contração da terceira maior economia mundial havia começado no quarto trimestre de 2019, devido a uma alta do IVA japonês, mas foi no segundo trimestre de 2020 que o país registrou uma queda histórica de 8,2% devido à Covid-19.

