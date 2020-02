Japão confirma primeira morte por novo coronavírus no país

TÓQUIO, 13 FEV (ANSA) – O Japão confirmou nesta quinta-feira (13) a primeira morte no país provocada por Covid-2019, doença causada pelo coronavírus Sars-CoV-2, de acordo com a nova denominação usada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Com isso, o arquipélago se torna o terceiro país a registrar vítimas do novo coronavírus, após a China (1.368, incluindo uma em Hong Kong) e as Filipinas (uma).

Segundo o ministro da Saúde do Japão, Katsunobu Kato, a paciente morta era uma idosa de 80 anos que vivia na prefeitura de Kanagawa.

Até o momento, o país contabiliza 28 casos da doença, sem contar as 218 pessoas infectadas no navio de cruzeiro Diamond Princess, que está em quarentena na Baía de Yokohama. (ANSA)