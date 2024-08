Japão comemora ouro de Lyles, o ‘otaku mais rápido da humanidade’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/08/2024 - 9:43 Para compartilhar:

Campeão no domingo dos 100 metros dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o americano Noah Lyles viu como seu sucesso também foi comemorado no Japão, especialmente por sua celebração reproduzindo um gesto do célebre mangá “Dragon Ball”.

No passado, já havia realizado esse gesto após várias vitórias e o ‘showman’ do atletismo decidiu reproduzi-lo depois da vitória mais importante de sua carreira, na qual se impôs por apenas cinco milésimos de segundo para o jamaicano Kishane Thompson, com quem terminou igualado em 9.79.

Com uma bandeira americana nas costas, Lyles imitou o gesto do ataque “kamehameha” do célebre mangá e anime “Dragon Ball”, que consiste em realizar uma potente explosão de energia com suas mãos.

Noah Lyles é “o otaku mais rápido da humanidade”, disse o jornal esportivo Daily Sports, utilizando esse termo, que faz alusão aos fãs mais apaixonados da cultura pop japonesa.

O velocista da Flórida de 27 anos prestou homenagem no X ao criador de “Dragon Ball”, Akira Toriyama, que morreu em março. Uma mensagem que foi bastante lembrada pelos fãs dos animes no Japão depois da vitória de Lyles no Stade de France.

“Estou certo de que esse kamehameha não passou despercebido para Toriyama”, escreveu um deles no X.

Em junho, durante o Pré-Olímpico americano, Lyles também mostrou sua paixão pelos mangás, mostrando suas cartas de “Yu-Gi-Oh” para as câmeras.

Mas Lyles não é o único fã declarado de mangás e animes nessas Olimpíadas.

Os esgrimistas franceses também reproduziram os gestos de “kamehameha” para comemorar sua medalha de bronze por equipes, conquistada no domingo contra os Estados Unidos.

O jogador de vôlei brasileiro Darlan Souza tem uma tatuagem no braço que reproduz uma frase de “Haikyu!”, uma mangá e série sobre o vôlei, que também gerou interesse no Japão. Um internauta japonês se orgulhava nas redes sociais de ver como o mangá “dá a volta ao mundo”.

“Espero que continue inspirando os jogadores de vôlei de todo o mundo”, escreveu.

tmo/kaf/fox/lve/chc/dr/ma/dd/aa

BALL

X