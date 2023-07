Japão atropela Zâmbia (5-0) pelo grupo C da Copa feminina

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/07/2023 - 7:44 Compartilhe

O Japão goleou com autoridade a Zâmbia por 5 a 0 na estreia das duas seleções pelo grupo C da Copa do Mundo Feminina, neste sábado (22), em Hamilton, na Nova Zelândia.

Apesar da chuva de gols, as japonesas tiveram que esperar até os 43 minutos para abrir o placar por meio de Hinata Miyazawa.

A atacante Mina Tanaka aumentou no início do segundo tempo (55′) antes de Miyazawa marcar seu segundo gol sete minutos depois, ajudada por uma falha cometida pela goleira da Zâmbia, Catherine Musonda.

Jun Endo marcou o quarto aos 71 minutos de jogo. E na reta final Musonda foi expulsa após cometer um pênalti complicando ainda mais a situação da seleção africana. A goleira Eunice Sakala defendeu na primeira tentativa de Riko Ueki mas ela havia se adiantado. A cobrança teve que ser repetida e dessa vez a bola entrou.

Campeãs mundiais na Alemanha em 2011, as japonesas assumem a liderança do grupo C à frente da Espanha, que derrotou a Costa Rica por 3 a 0 na sexta-feira.

Na segunda rodada o Japão vai enfrentar as costa-riquenhas enquanto a Zâmbia será o próximo adversário das espanholas.

