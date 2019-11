Japão apresenta versões ‘robô’ das mascotes de Tóquio-2020

As versões ‘robô’ das mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio-2020 foram apresentadas nesta segunda-feira.

Quase 600 crianças aplaudiram e gritaram “kawaii” (bonito) no momento em que as versões robotizadas foram reveladas.

As duas personagens de tom futurista, Miraitowa e Someity, podem expressar “sentimentos” com os olhos, exibindo corações ou estrelas.

“Os robôs terão um papel ativo durante os Jogos”, afirmou Jun Ninomiya, diretor da escola do ensino básico qme uque aconteceu a apresentação.

Miraitowa, azul e branco, é mascote dos Jogos Olímpicos e Someity, rosa e branco, representa os Jogos Paralímpicos.

Os dois robôs têm olhos grandes e orelhas pontiagudas, com múltiplas articulações e braços que podem ser controlados à distância.

Fabricados em associação com a montadora Toyota, os robôs não podem falar, mas as câmeras posicionadas em suas cabeças permitem que reconheçam as expressões no rosto da pessoa que está na sua frente e uma reação de acordo.